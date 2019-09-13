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Doğankent'te kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Giresun Şubesince, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.

13.09.2019 13:40Doğankent'te kan bağışı kampanyası
Türk Kızılayı Giresun Şubesince, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.
Doğankent Belediyesi önünde düzenlenen kampanyaya Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesi Doktoru Mert İlk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların kan ihtiyacını güvenli, sürekli olarak temin etmek ve ihtiyacını sağlamak için kampanyalar düzenlediklerini söyledi.
Vatandaşların gönüllü kan bağışıyla hastaların kan ihtiyacını temin ettiklerini ifade eden İlk, "Böylelikle hastalarımız eskiden olduğu gibi kan ihtiyaçları için kan bağışçısı aramıyor, Kızılay tarafından kan ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.
İlk, ilçe halkının kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini belirterek, kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Doğankent, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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