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Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyümü tanıyor muyum?' adlı oryantiring yarışması bu kez Doğanköy Mahallesi'nde yapıldı.

27.08.2019 11:25 Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyümü tanıyor muyum?' adlı oryantiring yarışması bu kez Doğanköy Mahallesi'nde yapıldı.

Kırsal mahallerde yaşayanları oryantiring sporu ile tanıştırmak ve yaşadıkları bölgeyi daha iyi tanımalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen yarışma renkli anlara sahne oldu. 3 ayrı kategoride katılan 65 kişi hayatlarında ilk kez oryantiring sporu ile tanışma fırsatı buldu. Doğanköy Mahallesi ve çevresinde belirlenen hedeflere ulaşmak için çocuklar kadar büyükler de ter döktü. Gün boyu süren yarışlar sonunda küçükler kategorisinde Elif Cengizelim birinci, Havva Gülaras ikinci, Serdar Gün ise üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise ilk 3 sırayı erkekleri geride bırakan kızlar elde etti. Birinci İremnur Özyılmaz, ikinci Tuğba Özyılmaz, üçüncü ise Semanur Ulu oldu. Yetişkinler kategorisinde Emirhan Yiğit birinci, Esma Ulu ikinci, Salih Aras'ta üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak ve Doğanköy Mahalle Muhtarı Fikri Araz tarafından verildi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Doğanköy, Güncel

Kaynak: İHA

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