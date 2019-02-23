Doğanoğlu, Dostlar Platformu'nun Konuğu Oldu

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AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Dostlar Plotformu'nun konuğu oldu.AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Akra Barut Otel'de, Erdoğan Kahya başkanlığında düzenlenen kahvaltılı toplantıda, Dostlar Plotformu'nun konuğu oldu. Toplantıda projelerini anlatan Doğanoğlu, daha yeşil, daha yaşanılabilir, sanatla, sporla ve turizmle iç içe bir Konyaaltı gayesiyle yola çıktıklarını söyledi. Projelerinin insan odaklı olduğunu belirten Doğanoğlu, "Kitapçığımızda yer alan projelerimizin hepsi uygulanabilir, yerleri belirlenmiş ayakları yere basan projeler" dedi.Konyaaltı'na yeni kent meydanıHer bireye söz hakkı veren bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Doğanoğlu, "Farklı seslere nefes olma gayesindeyiz. Konyaaltı'nda 38 milletten insanlar yaşıyor. Projelerimizi bunu da göz önünde bulundurarak hazırladık. Boğaçayı köprüsünün hemen yanındaki alana yapacağımız Atatürk Kent Meydanı, hem bizim hem de yerleşik yabancıların buluşma noktası, özel günlerini kutlayabileceği bir meydan olacak" dedi."Başkanlık makamı kültür merkezi olacak"Avrupa Konseyi'nde edindiği bilgilerle Konyaaltı'nı yöneteceğini kaydeden Doğanoğlu projeleri hakkında şu bilgileri verdi:"Belediye hizmetlerinin tamamı akıllı kent uygulamalarına dahil edilecek. Konyaaltı'nı elektronik belediyeciliğin kalbi haline getireceğiz. Gökkuşağı Kültür Merkezi, konferans salonu, meslek kursları, çalışma odalarıyla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek. Hurma, Toros ve Siteler Mahallelerine sağlıklı yaşam merkezleri kuruyoruz. En önemsediğim projelerden birisi de mevcut belediye binasına yapacağımız kültür ve sanat merkezi. Başkanlık makamının bulunduğu bölümü kültür sanat merkezine dönüştüreceğiz." - ANTALYA