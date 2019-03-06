06 Mart 2019, 09:17
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Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı

Doğanşar

Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamı Ahmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yılmaz, projeyi çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.

Kurumlarda sıfır atık sisteminin kurulacağını belirten Yılmaz, projeye herkesten katkı sunmasını istedi. Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Yılmaz, Doğanşar, Güncel
Kaynak: AA