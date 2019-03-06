Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı

Doğanşar ilçesinde 'Sıfır Atık Projesi' bilgilendirme toplantısı düzenlendi.<br><br>Doğanşar Kaymakamı Ahmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.<br><br>Yılmaz, projeyi çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.<br><br>Kurumlarda sıfır atık sisteminin kurulacağını belirten Yılmaz, projeye herkesten katkı sunmasını istedi.