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Doğanşar'daki peri bacaları havadan görüntülendi

Doğanşar'daki peri bacaları havadan görüntülendi Doğanşar'ın peri bacaları araştırmacıları bekliyorSİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan 'Doğanşar'ın peri bacaları' olarak da adlandırılan Çoban kayaları, kültür varlıkları envanterine girmeyi bekliyor.

09.09.2019 22:30
Doğanşar'daki peri bacaları havadan görüntülendi
Doğanşar'ın peri bacaları araştırmacıları bekliyor
SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan 'Doğanşar'ın peri bacaları' olarak da adlandırılan Çoban kayaları, kültür varlıkları envanterine girmeyi bekliyor.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Çoban kayalıkları barındırdığı 5 mağara araştırmacıları bekliyor. Sivas'ın kültür varlıkları envanterinde bulunmayan kayalıklar, peri bacalarını andıran yapıları ile Doğanşar'ın peri bacaları olarak da adlandırılıyor. Tarihçi, araştırmacı - yazar Fikri Karaman, mağaralarda bilinmeyen ve araştırılmayan bir yaşanmışlık olduğuna dikkat çekerek, mağaralarda yapılacak bilimsel araştırmalar ile Sivas'ın geçmişine ışık tutulabileceğini belirtti. Karaman yaptığı açıklamada, "Çoban kayalıkları görüntüleri nedeniyle Doğanşar'ın peri bacaları olarak da adlandırılıyor. Burada 5 mağara var. Geçmişte insanlar bu mağaraları kullanmış. İncelenmeleri gerekiyor. Ayrıca bu kayalıkların Sivas'ın kültür varlıkları envanterine alınarak turizme de kazandırılması gerekir" dedi.
Yöre sakinleri de kayalıkların kültür varlıkları envanterine alınarak turizme kazandırılmasını istediklerini dile getirdi.
Doğanşar'daki peri bacaları havadan görüntülendi

Doğanşar, Karaman, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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