Doğanşar ilçesine giriş tek noktadan yapılacak
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivas'ın Doğanşar ilçesine giriş ve çıkış tek noktadan yapılacak.
10.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:24
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşı korumak ve salgının ilçeye yayılmasını engellemek, alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere Doğanşar Kaymakam Vekili Onur Aykaç başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, ilçeye girişi sağlayan Tokat-Reşadiye, Kuzgölcük, Aslantaş köy yolu, Tokat-Almus Köpeç, Yavşancık köyü yaya yolu, Hubyar, İçdere köy yolu, Yakaboyu, Başekin köy yolu ve Sivas-Koyulhisar Karkın, Tavza, Ekincilerköy yolu güzergahları araç ve yaya trafiğine kapatılması kararı alındı.
İlçeye giriş ve çıkışlar sadece Sivas, Hafik, Doğanşar istikametinden denetimli sağlanacak.
Kaynak: AA
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