Haberler » Güncel » Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret - Haber

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret

Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçeye Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

19.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:48 Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret
Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçeye Polonya, İtalya ve 'dan gelen konuklar Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.
Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün "Spor koçlarının mentor becerilerini geliştirmek" adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü makamında ziyaret ederek. bir süre görüştü.
Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, konukları ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Misafirlere ilçe hakkında bilgi veren Küçük, konukları turist olarak tekrar ilçede görmek istediklerini söyledi.
İtalyalı Andrea Ciantar ise Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "Doğanşehir gerçekten çok güzel. Buradan edindiğimiz bilgileri değerlendireceğiz. Gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

Avrupa Birliği, Vahap Küçük, Doğanşehir, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Belçika'dan DEAŞ'lıların eşlerine gıyabi hapis cezası - Haber
16:12   Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Haber
16:12   Tarsus'ta cezaevinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Haber
16:11   Kahramanmaraş'ta, 'acı biber yeme' yarışması - Haber
16:10   "YAN BAKTIN" KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ÖĞRENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:19:10