Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi - Haberler

Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde korona yüzünden evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarına jandarma ve polis ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya para cezası kesildi.

25.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:41
Doğanşehir'de 15 yaşlıya ceza kesildi
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde korona yüzünden evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarına jandarma ve polis ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya para cezası kesildi.

Emniyet ekipleri, Doğanşehir merkezde ikamet eden yaşlı insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Üç gündür başlanan yaşlıların evlerine ihtiyaç malzemelerini götürme devam ediyor. Üç günde 40 ailenin ihtiyaçları emniyet ekiplerince karşılandı.

Yaşlılar, ilginç taleplerde de bulunuyor. Emniyet Müdürlüğüne gelen telefonlardan bir inde yaşlı şahıs, "Madem ben dışarı çıkamıyorum. Ekipleriniz gelsin benim traktörü alın ve kayısı bahçemi ilaçlasın " taleplerini iletti.

Bu arada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı anons araçları sürekli anons yaparak uyarıda bulundular. Anonslarda, "Değerli 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız. Başta siz olmak üzere yakınlarınızın ve tüm vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sizi yasalara uymaya davet ediyoruz. Yasalara Uymayıp sokağa çıkmanız takdirde gerekli yasal işlem yapılacaktır. Evde kalın, sağlıkta kalın. Değerli vatandaşlarımız sokakta sosyal mesafemizi koruyalım. Zaruri olmadıkça evde kalalım, sağlıklı kalalım, güvende kalalım" deniyor.

Diğer yandan, yapılan uyarılara rağmen dışarı çıkan 15 yaşlıya, idari para cezası kesildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi - Haber 13:05: Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü - Haber 13:05: İletişim ve işbirliği çözümleri ücretsiz sağlanacak - Haber 13:05: Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Haber 13:05: Mısır'dan sokağa çıkma yasağı yürürlükte - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber