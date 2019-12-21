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Doğanşehir'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

Doğanşehir ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.

21.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:00 Doğanşehir'de
ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele toplantısı" yapıldı.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim başkanlığında kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Tüm kurumlar üstüne düşeni, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak yerine getirmelidir. Bir kadına yönelik şiddet olayında ilgili kurumlar bunu süratle gerekli mercilere bildirmelidir." dedi.
Toplantıda ayrıca kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedefleri anlatıldı.
Toplantıya, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Güven, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun ile ilgili kurum amirleri de katıldı.

Doğanşehir, Köroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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