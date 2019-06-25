25.06.2019 11:11
Haberler » Güncel » Haber

Doğanşehir'de ambar yangını

Doğanşehir

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin ambarında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde Hüseyin Alpdoğan'a ait evin ambarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında ambardaki tütün ve odunlar zarar gördü.
Yangın sırasında sinir krizi geçiren vatandaşlara 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük , olay yerinde incelemelerde bulunarak, ambar sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Jandarma , olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
İtfaiye , Malatya , Doğanşehir , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:03 Michael Kiwanuka'nın yeni şarkısı "Money" sizlerle!
12:02 MHP uyuşturucuya savaş açtı
12:02 ARAS EPSAŞ vatandaşları uyardı: "Mağdur olmayın"
12:02 Balıkesir'de sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:01 Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
12:01 Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'nı protesto için genel grev
12:01 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava