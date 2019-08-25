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Doğanşehir'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir'de yapılan asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

25.08.2019 17:16 Doğanşehir'de asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir'de yapılan asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan mahallelerde asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirildiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında ilçede altyapısı tamamlan mahallelerde 5,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Açıklamada, vatandaşların yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini kaydedildi.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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