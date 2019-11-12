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Doğanşehir 'de asker uğurlaması bir başkadır

Doğanşehir 'de asker uğurlaması bir başkadır Askerlere kına yakıldı, davul zurna eşliğinde halaylar çekildiMALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, asker uğurlama töreni bir başka olur.

12.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:54
'de asker uğurlaması bir başkadır
Askerlere kına yakıldı, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi
MALATYA - 'nın Doğanşehir ilçesinde, asker uğurlama töreni bir başka olur. Asker olacak gençlere kına yakılıp, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verildi.
İlçe merkezinde düzenlenen asker uğurla programında davul zurna eşliğinde halaylar çekilip, askere giden gençlerin eline kına yakıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verildi. Askere uğurlanan gençler ise, söyledikleri türkülerle duygulu anlar yaşattılar. Oğlunu askere gönderen Kemal Ürkmez, evladını askere göndermenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Oğlunu askere gönderme her babaya nasip olsun" dedi. Nafiz Aktan ise, "Oğlumu askere gönderirken, eline kına yaktık, vatana bağlı olsun diye" ifadelerini kullanıp, duygulu olduğunu söyledi.
"En büyük asker bizim asker" sloganları ile otobüse bindirip askere uğurlanan gençlerin heyecanları ise gözlerinden okundu.
Doğanşehir 'de asker uğurlaması bir başkadır

Barış Pınarı Harekatı, Doğanşehir, Malatya, Yerel

Kaynak: İHA


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