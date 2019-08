Doğanşehir'de dev Türk Bayrağı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hakim bir tepeye dikilen dev Türk Bayrağı ilçenin her tarafından görünüyor.Doğanşehir ilçesi Yolkoru mahallesi Yıldıztepe mevkisine Doğanşehir Belediyesi tarafından dikilen bayrak direğinde bulunan dev Türk Bayrağı hava şartlarından dolayı yıprandığından Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz öncülüğünde yeni dev Türk Bayrağı göndere çekildi. Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz yaptığı açıklamada, "Doğanşehir ilçemize yakışır ölçülerdeki Türk Bayrağının İlçemizin her yerinden görünecek ebatlarda ve en yüksek noktasında dalgalandırmak bizlerin görevidir. Bayrağa sahip çıkmak Vatana sahip çıkmaktır. Bayrağımız bugün burada olduğu gibi yurdumuzun her noktasında en son ocak tütene kadar şanla şerefle ilelebet dalgalanacaktır" ifadelerine yer verdi.Kaymakam Ersöz, İlçede bulunan vatandaşların evlerine ve iş yerlerine asmış oldukları bayrakların yıpranması durumunda da Kaymakamlık ile irtibata geçmelerini istedi.Yıldıztepe mevkiinde Dev Türk Bayrağının göndere çekilmesine Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Doğanşehir Emniyetinden Başkomiser Erhan Demirhan, Doğanşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Nusret Ürkmez, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA