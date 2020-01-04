Haberler » Güncel » Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı - Haber

Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçedeki eğitim sorunları ele alındı.

04.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:10 Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı
'nın ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçedeki eğitim sorunları ele alındı.
Malatya Eğitime Destek Platformu temsilcileri Abdurrahman Taşkesen ve Mesut Demir Doğanşehir ilçesinde, Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler'i makamlarında ziyaret etti.
Taşkesen ve Demir, ziyaretlerde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilçenin eğitim öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra da Doğanşehir Şehit Sübitay Süküt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve eğitimcilerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların bir toplumun geleceği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Bu nedenle okullarımıza desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz. Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuklarımızın en iyi eğitim alması, iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de okullarımıza desteğimize devam edeceğiz."

Mesut Demir, Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
17:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber
17:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü. - Haber
17:13   "Bu çile sona ersin" - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:22:53