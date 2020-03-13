Doğanşehir'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
13.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:30
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tolga Ürkmez yönetimindeki 06 HB 3544 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Fatih Ahmet Tapar, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Tolga Ürkmez yönetimindeki 06 HB 3544 plakalı hafif ticari araç, Yolkoru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Fatih Ahmet Tapar, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Ürkmez, Güncel
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