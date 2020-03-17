Menü
Haberler ›› Güncel ››Doğanşehir'de jandarma personeline koronavirüs eğitimi - Güncel

Doğanşehir'de jandarma personeline koronavirüs eğitimi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma personeline koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim verildi.

17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:52
Doğanşehir'de jandarma personeline koronavirüs eğitimi
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma personeline koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim verildi.
Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim düzenlendi.
Eğitimde koronavirüs belirtileri, korunma yolları ve virüse karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu