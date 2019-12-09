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Doğanşehir'de jandarmadan trafik eğitimi

Malatya'da, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Erkenek Lisesi son sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

09.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:48Doğanşehir'de jandarmadan trafik eğitimi
'da, İlçe Komutanlığı trafik timlerince Erkenek Lisesi son sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
"Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim veren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halis Cinçik, öğrencilere yaya geçitlerindeki geçişler, trafikte araçlara inme ve binme konularını anlattı.
Trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Cinçik, daha sonra bu kurallara niçin uyulması gerektiğini örneklerle açıkladı.
Cinçik'in konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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