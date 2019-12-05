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Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde başlayan kar yağışı, çocukları sevindirdi.

05.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:33Doğanşehir'de kar yağışı çocukları sevindirdi
'nın ilçesinde başlayan kar yağışı, çocukları sevindirdi.

Kar yağışı yüksek kesimlerde 25 santimetreyi bulurken ilçe merkezinde de 8 ila 10 santimetre kadar oldu. Kara yolları karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. İlçede kapalı okul bulunmamakta. ilçe trafik ve jandarma görevlileri yollarda yoğun bir şekilde kontrol yapmaktalar. Kar lastiği olmayan ticari araçlara kesinlikle geçiş izni verilmiyor. İlçe kaymakamı Halil ibrahim Köroğlu, "İlçede şuan için kapalı yolumuz ve okulumuz bulunmamakta. Bir araç Sürgü mahallemizde kar lastiklerinin uygun olmaması nedeniyle kaza yapmış ve bir bayan yaralandı. Emniyet, Jandarma ve Belediyemizle koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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