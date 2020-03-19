Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine kar yağışı etkili oldu.
19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:15
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesine kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezini ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
İlçede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
İlçe merkezini ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar nedeniyle evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
İlçede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA
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Etiketler : Doğanşehir, Malatya, Güncel