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Doğanşehir'de kitap okuma teşviki

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla "E twenning" projesi başlatıldı.

24.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:06Doğanşehir'de kitap okuma teşviki
'nın ilçesinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla "E twenning" projesi başlatıldı.

Polat Şehit Orçun Kubat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından okuldaki eğitim gören öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "E twenning projesine start verildi. Proje kapsamında Polat Şehit Orçun Kubat Çok Programlı Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile birlikte Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'nu makamında ziyaret eetti. Ziyarette proje hakkında İlçe Kaymakamı Köroğlu'na brifing verildi.

Kaymakam Köroğlu da projeye desteğini açıklayarak, okumanın önemine vurgu yaptı. - MALATYA

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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