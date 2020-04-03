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Doğanşehir'de koronavirüsü tedbirleri

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürünmesine engel olması nedeniyle iş yeri önlerinde bulunan malzemeler kaldırıldı.

03.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:43
Doğanşehir'de koronavirüsü tedbirleri
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürünmesine engel olması nedeniyle iş yeri önlerinde bulunan malzemeler kaldırıldı.
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulunun, yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümesine engel olması nedeniyle her türlü ticari iş yeri ile konutların önünde bulunan yaya yürüyüş alanlarına ve kaldırımlara mal ve malzeme konulmasının yasaklanması kararının ardından Doğanşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnafı uyardı.
Kaldırımların boşaltılmasını isteyen zabıta ekipleri, esnafa sosyal mesafe hakkında bilgilendirme yaptı.
İlçe esnafı uyarıları dikkate alarak kaldırımları boşalttı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Doğanşehir, Malatya, Zabıta, Güncel
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