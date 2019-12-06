Doğanşehir'de okullara kar tatili

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin tamamında, Akçadağ ilçesinin ise bazı bölgelerinde okullar kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.



Kar yağışının etkisi altına giren Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan karar ile olumsuz hava koşulları ve elektriklerin kesik olması nedeniyle tüm okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçede eğitim-öğretim, hafta sonu tatilinin ardından 9 Aralık Pazartesi günü devam edecek.



Akçadağ'da kısmi tatil



Öte yandan kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden Akçadağ'da da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından alınan karar ile ilçeye bağlı Kürecik, Esenbey, Levent ve Kozluca'daki okulların bugün tatil edildiği açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA