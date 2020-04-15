Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Doğanşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin en üst seviyede alındığı ve bundan dolayı birçok vatandaşın evde kalarak tedbirlere uyduğu dönemde sokak hayvanları da unutulmadı.

15.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:56
Doğanşehir'de sokak hayvanları unutulmadı
Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin en üst seviyede alındığı ve bundan dolayı birçok vatandaşın evde kalarak tedbirlere uyduğu dönemde sokak hayvanları da unutulmadı.

Malatya 'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yiyecek alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçenin değişik noktalarında hayvanların rahat bir şekilde beslenebilmeleri için özel yemlikler yapıldı ve içlerine yiyecek bırakıldı.

Yeni tip korona virüs (kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verme işleminin zaman zaman tekrarlanacağı kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğanşehir, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Haberler ›› Güncel ››Doğanşehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:42: Kebir'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 bin TL'lik bağış - Haber 17:41: Foça'da 1246 hükümlü, tahliye edildi - Haber 17:40: "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı - Haber 17:39: Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor - Haber 17:39: Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi