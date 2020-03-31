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Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Ebabil kuşunun görüntüsü Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Enes Ergen'in konuşması Ebabil kuşunu Bulan Osman Karyağdı'nın konuşması Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı MALATYA(AA) – Doğanşehir ilçesinde uçamaz halde bulunan ebabil kuşu, Doğanşehir...

31.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:32
Ebabil kuşunun görüntüsü
Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hekimi İbrahim Enes Ergen'in konuşması
Ebabil kuşunu Bulan Osman Karyağdı'nın konuşması
Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı
MALATYA(AA) – Doğanşehir ilçesinde uçamaz halde bulunan ebabil kuşu, Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
İlçede esnaflık yapan Osman Karyağdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Mahallede uçamayan kuş fark edip yakaladığı kuşu bir süre kafeste muhafaza ettiğini ve yiyecek, su verdiğini söyledi.
Tedavi için kuşu ilgililere teslim eden Karyağdı, "Ben bu kuşu yolda buldum. Önce ebabil kuşu olduğunu bilmiyordum. Yanımda arkadaşlar vardı, onlar ebabil kuşu olduğunu söyledi. Akşam evde bakmaya çalıştım. Kendine gelir diye umut ettim ama uçamadığına emin olunca tedaviye getirdim." diye konuştu.
Belediyenin veterinerlerinden İbrahim Enes Ergen ise tedavisini gerçekleştirdikten sonra kuşu doğaya bırakacaklarını belirtti. Doğanşehir’de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Enes, Doğanşehir, Güncel

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Doğanşehir'de uçamayan ebabil kuşu tedavi altına alındı
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