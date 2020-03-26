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Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

26.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:34
Doğanşehir'de yağmur ve dolu etkili oldu
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezine kendisini hissettiren yağmurun ardından, dolu yağışı etkili oldu.
Dolunun iriliği nedeniyle yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde de hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Dolu Yağışı, Doğanşehir, Malatya, Güncel

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