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Doğanşehir'de Yıldız Tepesi'ne Türk bayrağı dikildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Yıldız Tepesi'ne Türk bayrağı dikildi.

03.08.2019 11:38 Doğanşehir'de Yıldız Tepesi'ne Türk bayrağı dikildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Yıldız Tepesi'ne Türk bayrağı dikildi.
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, iklim koşulları nedeniyle yıpranan Yıldız Tepesi mevkisindeki Türk bayrağının değiştirilmesi talimatını verdi. Yenilenen Türk bayrağı, 10 metre boyundaki direğe asıldı.
Ersöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrağının aşırı rüzgardan dolayı yıprandığını belirterek, "Yeni bayrağımızı tekrardan bulunduğu yere astık. Kaymakamlık olarak ilçemizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Türk bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız." dedi.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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