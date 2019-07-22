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Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yapımı süren 130 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

22.07.2019 17:25 Doğanşehir Devlet Hastanesi inşaatı
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yapımı süren 130 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ile yapımı devam eden hastane inşaatını inceledi.
Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, hastanenin hizmete girdiğinde vatandaşlara yüksek standartta sağlık hizmeti sunacağını söyledi.
Çalışmaların tüm hızla devam ettiğini aktaran Tüfenkci, "Hastaneyi en kısa sürede Doğanşehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hastanenin yapımında emeği geçen başta Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük'e teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise mevcut devlet hastanesinin ilçeye yetersiz kaldığını anlatarak, "Doğanşehir ilçemize ikinci bir hastane kazandırılmış olacak." diye konuştu.
Kaynak: AA
Doğanşehir, AK Parti, Malatya, Güncel

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