Haberler » Güncel » Doğanşehir İlçe Müftülüğü sohbet programları düzenleniyor - Haber

Doğanşehir İlçe Müftülüğü sohbet programları düzenleniyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde müftülük tarafından sohbet programları düzenleniyor.

28.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:08 Doğanşehir İlçe Müftülüğü sohbet programları düzenleniyor
'nın ilçesinde müftülük tarafından sohbet programları düzenleniyor.
Doğanşehir İlçe Müftülüğü personeli, mahallelerdeki çeşitli yerlerde halkla buluşma etkinlikleri yaparak sohbet ediyor.
Doğanşehir İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, yaptığı açıklamada, programları düzenlenme amaçlarının vatandaşların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi.
Vatandaşlarla İslam dininin ve medeniyetinin güzelliklerini konuşarak istişarede bulunduklarını aktaran Sönmez, gelen soruları da yanıtladıklarını belirtti.
Düzenlenen programlarla vatandaşlar arasında kaynaşmayı da sağladıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:
" Hizmet Binamızın toplantı salonununda her hafta Çarşamba akşamları vatandaşlarımıza yönelik olarak tefsir dersi programı düzenliyoruz. Yine Müftülük Hizmet binamızın toplantı salonunda her hafta Cumartesi günleri gençlik koordinatörlüğü tarafından seminer, sohbet ve genç kardeşlerimizle sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlemekteyiz. Her camimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Gençliğe Değer Projesi' çerçevesinde en az 10 gençle ilgilenilmesi ve milli manevi değerleri özümsemiş yararlı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla din görevlilerimiz tarafından cami dersleri, akşam Kur'an kursları ve temel dini bilgiler dersleri periyodik olarak verilmektedir"

Doğanşehir, Müftülük, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50   IKBY Başkanı Barzani'den "Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor" uyarısı - Haber
10:50   Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber
10:50   Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 3 kişi yakalandı - Haber
10:50   Gürçayır'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi - Haber
10:48   Öğrenciler, karda tek sıra halinde yürüdü - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 10:55:46