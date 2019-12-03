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Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, ilçe esnafını ziyaret etti

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

03.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, ilçe esnafını ziyaret etti
Kaymakamı Halil İbrahim , esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kaymakam Köroğlu beraberinde İlçe Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Emrah Çoban ile ilçe merkezinde esnaflarla bir araya geldib.
Esnafa bereketli ve hayırlı alışverişler dileyen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, "Devletimiz her zaman halkının yanındadır. Bende her zaman halkımın ve esnafımın yanındayım. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız halkın içindeyse, bende her zaman halkımın içinde olacağım." dedi.
Esnaf ise Kaymakam Köroğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğanşehir, Jandarma, Köroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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