Doğanşehir Kaymakamlığı ilaçlandı
Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı, korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:41
Malatya 'nın Doğanşehir Kaymakamlığı, korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.
İlçe Kaymakamlık binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı. Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından kaymakamlık binasının tüm katları dezenfekte edildi. - MALATYA
İlçe Kaymakamlık binası odaları ve koridorları, tüm katları korona virüs salgına karşı ilaçlandı. Özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından kaymakamlık binasının tüm katları dezenfekte edildi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaymakamlık, Doğanşehir, Malatya, Güncel
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