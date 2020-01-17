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Doğanşehir Proje Ofisi açıldı

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde "Proje Ofisi" açıldı.

17.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:26Doğanşehir Proje Ofisi açıldı
'nın Kaymakamlığı bünyesinde "Proje Ofisi" açıldı.
Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Proje Ofisinin açılışında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim , uzman kişiler tarafından bu yıl proje yazma çalışmalarına başlanacağını belirtti.
İlçede bilimsel, sosyal, kültürel, turizm, tarım ve gibi alanlarda başarılı projeler hazırlanabileceğini anlatan Köroğlu, "Yenilikçi vizyonla ilçemize katkıda bulunmayı hedefleyen proje ofisi, bu konuda sivil toplum kuruluşlarına ve dezavantajlı kesimlere de rehberlik edecektir." dedi.
Köroğlu, ilçeye katkıda bulunabileceğine inanan ve fikirleri olan vatandaşlara Proje ofisinin kapısının daima açık olacağını dile getirdi.

Doğanşehir, Malatya, Köroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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