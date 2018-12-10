Doğanyol'da Yollar Daha Güvenli

23 kilometre uzunluğundaki grup yolunun yaz aylarında 11 kilometrelik bölümünü genişletip, 5.2 kilometrelik bölümünü sathi asfalt ile kaplayan Büyükşehir Belediyesi, yolun kalan 12 kilometrelik bölümünde ise asfalt öncesi altyapı çalışmalarını tamamladı. 2 metre genişliğindeki yolu 8 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi bölgenin en önemli sorunlarından birini yaptığı çalışmalarla çözdü.

Yolun 12 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıl genişleten Büyükşehir Belediyesi ayrıca Akkent Mahallesinde 4.5 kilometrelik yeni bir yol açtı. 6 metre genişliğinde açılan yol, bölgenin eşsiz manzarasına eşlik ediyor ve bölgeye yapılan mesire alanının ulaşımını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Doğanyol'a bağlı İshak Mahallesinde 2.5 kilometre, Gudikler-Karahüseyinler mahalle arasında 4.6 kilometre sathi asfalt, Konurtay-Behramlı-Poyraz grup yolunda 25.6 kilometre, Çolak Mahallesinde ise 2.7 kilometrelik bölümde asfalt bakım onarım çalışmaları kapsamında kısmi sıcak asfalt çalışmaları yapmıştı.

SAKLI GÜZELLİK ORTAYA ÇIKTI

Akkent Mahallesinde yapılan yol çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten Akkent Mahalle Muhtarı Bekir Conger, "Burası Malatya'nın saklı güzel köşelerinden birisi, bölgede binlerce cinsten alıç ağaçları, menengiç, kuşburnu ve sumak ağaçları var. Büyükşehir Belediyemizin açtığı yol ile birlikte ağaçların bulunduğu bu mevkiye ulaşım kolay olacak. Malatyalılar eşsiz Fırat Nehrinin görüntüsünde bu meyvelerden faydalanacağı gibi aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekler. Urumtepe Mesire Alanı Malatya'nın yeni gözdesi olacak. Bölgede çıkan şifalı sular ile insanlarımız şifa bulacak.

Yolumuz aynı zamanda yangınlara müdahale noktasında da çok önemli rol oynayacak. Yeşil dokunun korunması, bakımının yapılması da kolaylaşacak. Bu anlamda sorunlarımıza ilgisiz kalmayıp çözen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.