Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi (2)

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya 'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden 4 kişi arasında anne ile oğlu da bulunuyor.Merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ilçe merkezi Çolak Mahallesi'nde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu anne Gazel (32) ile oğlu Yusuf Ali Say (5) hayatını kaybetti.Enkaz arasından kurtarma ekipleri arafından çıkarılan anne ile oğlunun ölümü mahalle sakinlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.Görgü tanıdığı mahalle sakinleri, anne ile oğlunun birbirlerine sarılmış vaziyette bulunduğunu bildirdi."Allah'tan gelmiş, buna şükür"Metanetini koruyan baba Nadir Say, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam bir işi dolayısıyla başka bir mahallede bulunduğu sırada depremin meydana geldiğini söyledi.Daha sonra hemen cep telefonuyla eşini aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Baba Nadir Say, "Eve geldiğimde arkadaşlar, komşular sağ olsunlar eşim ve oğlumu çıkarmışlar. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtaramamışlar. Allah'tan gelmiş, buna şükür. Oğlum henüz 5 buçuk yaşındaydı. Başka çocuğum yoktu." dedi.Nadir Say, çiftçilik yaparak geçimini sağladığını da sözlerine ekledi.Baba Say, kimsesinin kalmadığını belirterek, cenazelerin öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceğini ifade etti. Anne ile çocuğu kucak kucağaydı"Depremzede Ramazan Doğan ise evde otururken depremi yaşadığını anlatarak, "Bir gürültü sesle sallanmaya başladık. Yaşım 54 daha önce de deprem yaşadım ancak hiçbirisi bu kadar uzun sürmemişti. Çok şiddetliydi, çok korktuk. Herkes korktu. Burada yaşayan insanların evleri başına çöktü. " dedi.Doğan, anne ile oğlunun evden çıkarılırken gördüğünü dile getirerek, "Anne ile çocuğu kucak kucağaydı. Yazık oldu. Bizim burda evler bitişik ve toprak evler. Yıkılın evde arkadan duvar ve kendi duvarları anne ile oğlunun üzerine çökmüş. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.