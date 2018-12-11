Doğanyurt Belediyesi'ne Damperli Kamyon Hibe Edildi

Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Doğanyurt
Belediyesi'ne hibe edilen 2018 model damperli kamyon, Belediye Başkanı Ahmet Kaya
'ya teslim edildi.
Türkiye Belediyeler Birliğinin sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri kapsamında belediyelere destek olmak, artan iş gücünü karşılamak, hizmet kalitesini artırmak amacıyla TBB tarafından Devlet Malzeme Ofisi
'nden temin edilen aracın Doğanyurt Belediyesi'ne teslimi yapıldı.
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize bu katkıyı sağlayan başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
11 Aralık 2018 Salı 15:09