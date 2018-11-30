Doğanyurt'ta 10 Yataklı Hastane Yapılacak

Doğanyurt
Belediye Başkanı Ahmet Kaya
, ilçeye 10 yataklı entegre hastane yapımı için proje çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçede yaptırılacak entegre hastane için proje çizimini üstlenen firma yetkililerini makamında kabul ederek, projeye ilişkin bilgi aldı.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kaya, "Entegre acil sağlık hizmeti veren, toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzun yapılması için proje çalışmaları başlamıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
Proje tutarının 5 milyon lira olduğunu belirten Kaya, 10 yatak kapasiteli olacak entegre hastanenin yapımına önümüzdeki yıl mart ayında başlanacağını söyledi.