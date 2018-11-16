16 Kasım 2018, 18:09
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Doğanyurt'ta Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Doğanyurt

Doğanyurt ilçesinde, 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile köy yollarında sıcak asfalt (BSK) çalışmasına başlandı.

Doğanyurt ilçesinde, 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile köy yollarında sıcak asfalt (BSK) çalışmasına başlandı.

AK Parti Doğanyurt İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ile Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 1 milyon 80 bin lira bedelle ihalesi yapılan Düzağaç köyü grup yolunda sıcak asfalt çalışmasına başlandığını belirtti.

Doğanyurt'un merkez köylerinde alt yapı çalışmaları ve yolların stabilize bakımlarının yapıldığını ifade eden Kayıran, şöyle konuştu:

"Yassıkışla, Çakırlı ve Yüksel Mahallesi, Belyaka Kurt Mahallesi, Haskavak, Danışman, Denizgörülen, Gürmüdü yolu çalışması ve Hatip köyü Gözalan arası 5 kilometre asfalt yapıldı. Haskavak-Akçabel arası ise 8 kilometre ikinci kat asfalt yapılarak köylülerimize vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. İhalesi yapılan Armutçukuru mevkisinde 4 kilometre BSK sıcak asfalt köy yolunun yapımı önümüzdeki sezon başlayacak. İnşallah bu köylerimizin sorunlarını çözerek sözümüzde durmuş olacağız." Şemsi Tebrizi,Ak Parti,Doğanyurt
16 Kasım 2018 Cuma 18:09