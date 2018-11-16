Doğanyurt'ta Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Doğanyurt
ilçesinde, 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ile köy yollarında sıcak asfalt (BSK) çalışmasına başlandı. AK Parti
Doğanyurt İlçe Başkanı Şemsettin Kayıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ile Doğanyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği
arasında imzalanan protokol kapsamında 1 milyon 80 bin lira bedelle ihalesi yapılan Düzağaç
köyü grup yolunda sıcak asfalt çalışmasına başlandığını belirtti.
Doğanyurt'un merkez köylerinde alt yapı çalışmaları ve yolların stabilize bakımlarının yapıldığını ifade eden Kayıran, şöyle konuştu:
"Yassıkışla, Çakırlı
ve Yüksel Mahallesi, Belyaka Kurt Mahallesi, Haskavak, Danışman
, Denizgörülen, Gürmüdü yolu çalışması ve Hatip köyü Gözalan arası 5 kilometre asfalt yapıldı. Haskavak-Akçabel arası ise 8 kilometre ikinci kat asfalt yapılarak köylülerimize vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. İhalesi yapılan Armutçukuru mevkisinde 4 kilometre BSK sıcak asfalt köy yolunun yapımı önümüzdeki sezon başlayacak. İnşallah bu köylerimizin sorunlarını çözerek sözümüzde durmuş olacağız."
Şemsi Tebrizi,Ak Parti,Doğanyurt