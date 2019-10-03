Doğanyurt'ta okullarda çalıştırılacak 11 kişi kurayla belirlendi

Türkiye
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kastamonu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Doğanyurt
ilçesindeki okullarda çalıştırılacak 11 kişi kurayla belirlendi.
Doğanyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İnebolu Noteri Mine Uğurtaş huzurunda yapılan çekiliş için 31 kişi başvurdu.
Komisyon Başkanlığını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Azak'ın yaptığı kura çekiminde 31 aday arasından okullardaki temizlik işlerinde çalıştırılacak 11 kişinin isimleri belirlendi.