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Doğaseverler Atatürk anısına fidan dikti

Hacılar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 'Tutunacak Dalınız Olsun' sloganıyla çam fidanı dikimi, pelit ekimi ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

11.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:04Doğaseverler Atatürk anısına fidan dikti
'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 'Tutunacak Dalınız Olsun' sloganıyla çam fidanı dikimi, pelit ekimi ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Hacılar Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda doğasever katıldığı etkinlik öncesi Gökhan Beyoğlu program hakkında bilgi verdi.

Daha sonra söz alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Böyle güzel güneşli bir Pazar gününde sizin de Pazar gününüzü bu şekilde değerlendirmenizden dolayı çok mutlu oldum. Keyif aldım. Birlikte yüz fidan 5 bin meşemizi toprakla buluşturacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle de Ulu Önder Atatürk'ümüzü de saygıyla, rahmetle şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan doğaseverler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudular. Sakar Çiftliği Mahallesinde gerçekleştirilen programda doğa yürüyüşünün ardından 100 fidanın dikiminin yanı sıra 5 bin adet pelit ekimi yapıldı.

Programın sonunda etkinliğe katılan doğaseverlere sucuk ekmek ikramında bulunuldu. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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