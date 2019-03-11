Doğaseverler Beyşehir'de Kadınlar İçin Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

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Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan doğaseverler, dünya kadınları için yürüdü.Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.Beyşehir'in Adaköy Pınarı, Yeşildağ Deliktaş bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliğe kadın doğaseverlerin de katılımı yoğun oldu.Selçuk Üniversitesi Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu'na mensup üniversiteli öğrenciler de etkinliğe katıldı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikte bölgedeki doğal güzellikleri de yakından görme ve tanıma imkanı buldu.Yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştiren kadın doğaseverler, yürüyüşün sonunda toplu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan pankartlar açtı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşü etkinliğine katılan tüm doğaseverlere teşekkür ederek, tüm kadınların gününü kutladı.