Doğaseverler Nüzhetiye Şelalesini keşfetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi ile Kocaeli'nin doğal güzellikleri tanıtılmaya devam ediyor. İki haftada bir farklı rotaları keşfeden doğaseverlerin bu haftaki durağı Nüzhetiye Şelalesi oldu.

5 KİLOMETRELİK PARKUR

Samanlı Dağları'nın üzerinde yer alan Nüzhetiye Köyü, aynı isme sahip Nüzhetiye Şelalesine ev sahipliği yapıyor. 5 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğaseverleri buluşturan parkur, doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera fırsatı sunuyor. "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesiyle rotayı keşfeden doğaseverler, hep birlikte yaz aylarında ferahlatan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

PARKUR TEMİZLİĞİ YAPILDI!

Parkur hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlanan yürüyüşte, farkındalık yaratmak için yürüyüşe katılan tüm doğaseverlere çöp poşeti dağıtıldı. Yürüyüş boyunca çöplerin toplandığı parkurda tüm doğaseverler duyarlı davranarak parkurdaki tüm çöpleri topladı. Doğal güzelliklerimizin öneminin vurgulandığı yürüyüş için tüm katılımcılar büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN YÜRÜYÜŞ PARKURLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergâhları tabelalandırarak yürüyüş tutkunlarının hizmetine sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 Kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş güzergahlarını trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Mevcut parkurlarda göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip il olma özelliği taşıyor.

MOBİL UYGULAMA İLE PARKURLAR CEBİNİZDE

"Kocaeli Yürüyüş Parkurları" mobil uygulaması ile yürüyüş parkurları cebinizde. Uygulamayı "App Store" ve "Google Play" den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde Kocaeli'nin yürüyüş parkurlarına, parkurlar ile ilgili uzunluk, yol durumu, mesafe, tırmanış mesafesi gibi bilgilere bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama aynı zamanda yürüyüş parkurlarının fotoğraflarına ulaşma imkânı sağlıyor ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 360 derece gezebiliyorsunuz.