Doğaseverler ve Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

20 Kasım 2018 Salı 13:31



20 Kasım 2018 Salı 13:31

Türkiye'de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının en sık ziyaret ettiği mekanlar arasına giren Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Vadisi, sonbahar ve kış mevsiminde de yerli turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.Tarihi kalıntıları, tren yolu, tünelleri, sararmış yaprakları, dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanı haline gelen Belemedik, bu hafta sonu da sonbahar güneşinin altında yükselen mangal dumanlarıyla havadan ilginç görüntüler verdi. Başta Adana olmak üzere Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye, mangal yapıp stres atmaya geldiği Belemedik, özellikle hafta sonları en fazla sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli sosyal grupların yanı sıra, doğaseverler, fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları da Belemedik'e akın ediyor. Bu hafta sonu da sosyal medya üzerinden organize olan 'Hacı Murat' tutkunları, Belemedik'te buluşarak renkli görüntüler oluşturdu. Aileleri ile pikniğe gelen genç kızlar, yan yana dizilen birbirinden renkli Hacı Murat otomobillerin önünde müzik eşliğinde dans edip eğlenmeyi ihmal etmedi.(İHA)