Doğaseverlerden Bakırlı Tepesi'nde yamaç paraşütü keyfi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğaseverler, Bakırlı Tepesi'nde yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı.

20.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:31
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğaseverler, Bakırlı Tepesi'nde yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı.
Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilçeye gelen bir grup yamaç paraşütü sporcusu, bölgede keşif uçuşları yaptı.
Kaymakam Onur Aykaç, il merkezinden gelen bir grup sporcuyu ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.
Yamaç paraşütü sporcularının güzergah çalışması için uçuş gerçekleştirdiğini belirten Aykaç, şöyle konuştu:
"Sporcularımız gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü açısından beğendi. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız."
Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık ise ilçelerinde yamaç paraşütü yapmaya uygun alanların bulunduğunu ifade ederek, "Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendi. İnşallah bunun devamını yapacağız." dedi.
Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman da ilk kez Doğanşar'da uçuş yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Buranın gerek doğası gerek iklimi çok hoşumuza gitti. Sivas'ın ikliminden biraz farklı Karadeniz iklimini andırmakta. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel doğası var." ifadelerini kullandı.
Sporcu Sultan Uzun, ilk kez geldiği Doğanşar'da güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini, bölgenin çok güzel bir iklimi olduğunu söyledi.
Yamaç paraşütü pilotu Hüseyin Coşkun ise Doğanşar Kaymakamlığı ve Belediyesinin davetiyle ilçede çok güzel bir uçuş yaptıklarını kaydetti. Doğaseverlerden Bakırlı Tepesi’nde yamaç paraşütü keyfi

Kaynak: AA

Etiketler: Doğanşar, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Haberler››Güncel››Doğaseverlerden Bakırlı Tepesi'nde yamaç paraşütü keyfi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: LGS'de matematik belirleyici oldu - Haber 16:57: Düzce'de sağanak heyelan ve su baskınlarına neden oldu - Haber 16:57: Antalya'da LGS sınavı heyecanı - Haber 16:56: İtalya'da helikopterin çarpma anı kamerada - Haber 16:55: Son dakika haber... Edirne'de 109 kiloluk yayın balığı yakalandı - Haber 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 16:12: Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:38: Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi - Magazin 15:37: Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı - Haber 15:08: Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor - Haberler