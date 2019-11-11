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Doğaseverlerden şehrin en yüksek noktasına yolculuk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Hendek-Dikmen parkuru ile devam etti.

11.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:51Doğaseverlerden şehrin en yüksek noktasına yolculuk
Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Hendek- parkuru ile devam etti. Şehrin en yüksek rakımlı noktası olan Dikmen Zirvesine yolculuk yapan doğaseverler, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde zirvede bayrağımızı dalgalandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Hendek-Dikmen parkuru ile devam etti. Toplam 250 doğaseverin katıldığı etkinlikte güneşli bir Pazar gününün eşsiz havasında Dikmen Zirvesine yolculuk yapıldı. Sakarya'nın rakımı en yüksek olan zirveye çıkan doğaseverler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Türk Bayraklarını zirvede dalgalandırdı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz; doğal güzellikleri bir başka olan şehrimizin Hendek Dikmen parkuru ile devam etti. Şehrimizin rakımı en yüksek olan Dikmen Zirvesine çıkan doğaseverler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününü de unutmadılar. Dikmen zirvesinde bayrağımızı dalgalandıran toplam 250 doğaseverler daha sonra doğal güzelliklerin arasında keyifli bir Pazar günü yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşümüze katılan tüm doğaseverlere teşekkür ediyoruz. 18 Kasım Pazar günü Akyazı Yörükyeri parkuru ile şehrimizin doğal güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Doğal güzellikleriyle bir başka olan Sakarya'yı keşfetmeye tüm doğaseverleri bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Dikmen, Spor

Kaynak: İHA

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