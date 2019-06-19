Doğaya bin 500 keklik salındı

Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce süneyle biyolojik mücadele programı kapsamında doğaya kınalı keklik salındı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsasının katkılarıyla Çankırı'daki üretim tesisinden getirtilen bin 500 kınalı keklik, Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde Vali Mustafa Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak ve protokol üyeleri tarafından doğaya bırakıldı.Çolak, törende yaptığı konuşmada, Çorum'da 10 bin keklik, 13 bin civarında da sülünün doğaya salındığını söyledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün doğanın gelecek nesillere bırakılması için çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Çolak, "Ana görevimiz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakılmasını sağlamak. Bu kapsamda kurum olarak ülke genelinde 44 koruma alanına sahibiz. Ayrıca 253 tabiat parkı, 30 tabiat anıtı, 81 ilde yaban hayatı geliştirme sahası ile 76 sulak alan tescillenerek koruma altına alındı. Bu alanların korumasını ve geliştirilmesini takip ediyoruz." şeklinde konuştu. Bilinçsiz avlanma ve zirai faaliyetler nedeniyle doğal dengenin bozulabildiğinin altını çizen Çolak, "Ülkemizde vahşi yaşam ile doğal dengenin korunmasına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda son 15 yılda 600 bin kınalı keklik, 260 bin sülün salımı gerçekleştirdik. Bugün doğaya saldığımız kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi."Kimyasal mücadeleye son çare olarak başvurmalıyız"Vali Çiftçi de Çorum'un turizm ve sanayi şehrinin yanı sıra 42 bin ailenin geçimini sağladığı bir tarım şehri olduğunu belirtti.Çorum'da her yıl ortalama 223 bin hektar alanda 600 bin ton buğday üretildiğine işaret eden Çiftçi, "Üretilen buğdayın kalitesini etkileyen faktörlerin başında süne ve kımıl adı verilen zararlılar geliyor. Bunlarla ciddi manada mücadele edilmesi gerekiyor." diye konuştu.İnsan müdahalesi olmaksızın doğanın mükemmel uyumla çalıştığını vurgulayan Çiftçi, on farklı noktaya bırakacakları kekliklerle doğanın dengesine katkı sağlayacaklarını düşündüklerini aktardı.Çiftçi, "Temennimiz, süne ile mücadelenin biyolojik yöntemlerle yapılması. Kimyasal mücadeleye son çare olarak başvurmalıyız." ifadesini kullandı.Törene İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.