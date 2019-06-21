21.06.2019 16:55
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Doğaya bin keklik salındı

Doğaya bin keklik salındı

Dursunbey'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hacıömerler Bölgesi'nde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Dursunbey 'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Hacıömerler Bölgesi'nde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Bölgeye av yasağı getirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey Hacıömerler Bölgesi'nde kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkan yardımcısı Sadettin Aslan , Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, avcılar ve vatandaşlar katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden ilçeye getirilen keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bakanlığın planlamaları çerçevesinden ülke genelindeki bir çok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında yaban hayvanlarının doğaya salındığını söyledi.

Hacıömerler kırsal mahallesine bin adet 115 günlük kekliklerin yerleşmesi üzerine av yasağı getirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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