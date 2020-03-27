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Doğaya bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, doğaya bırakıldıklarında da yakından takip ediliyor.

27.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:32
Şanlıurfa 'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan "gazella subgutturosa" türü ceylanlar, doğaya bırakıldıklarında da yakından takip ediliyor.
Dünyada ender bölgelerde yaşayan ceylanların, Türkiye 'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Geçmişte sürüler halinde yaşadığı belirtilen ve türkülere de konu olan ceylanlar, son yıllarda sayılarının azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutuluyor.
Bölgedeki ceylanları korumak ve sayısını artırmak amacıyla 2005 yılında kurulan 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonunda 86 hayvanla başlayan çalışmalarla "gazella subgutturosa" türünün sayısı her geçen yıl artış kaydetti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bakımları ve beslenmeleri özenle yapılan ceylanların bir kısmı, her yıl Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor.
"Doğaya adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz"
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylanların bakım ve takibinin hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.
İstasyonun 22 hektarlık alan üzerine kurulu olduğunu ve ceylanlara doğal ortam sağlandığını aktaran Erdoğan, "Her yıl aldığımız yavru miktarının bir bölümünü telin bir kısmını açarak olduğu yerde tabiata bırakıyoruz. Tabiatta da kendi hallerinde doğal yollarla çoğalmalarını, buralara adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
İsrafil Erdoğan, doğaya bırakılan ceylanların yakından takip edildiğini, görevli personelin bu kapsamda sürekli sahada olduğunu ifade etti.
Bölgedeki güvenlik güçlerinin, köylülerin ve korucuların da ceylanların korunması için kendilerine destek olduğunu aktaran Erdoğan, bu yıl istasyonda doğacak yavrulara küpeleme işlemi yapacaklarını, bu sayede yaşlarının ve annelerinin kimliklerinin net bir şekilde bilineceğini söyledi.
Türkiye genelinde her yıl aralık ayında yaban hayvanlarıyla ilgili envanter çalışması yapıldığını hatırlatan İsrafil Erdoğan, şunları kaydetti:
"2019 yılında istasyonun dışında tespit ettiğimiz ceylan sayısı 351, telin içerisinde de 193 bireyimiz var. Dışarıda olan bireyler de doğal yollarla çoğalmaya devam ediyorlar. Buradaki ceylanlar, burada yaşayan insanların da desteğiyle artık buraya yerleşmiş durumdalar. Burası kapasitesinin üzerine çıktığında kendileri biyolojilerine, isteklerine doğru yeni yerlere hareket edecekler. Yeni yerleşim alanlarına da gidip, oralarda da yaşamaya, çoğalmaya devam edecekler."
Erdoğan, istasyonun kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Doğaya bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

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Doğaya bırakılan ceylanlar sıkı şekilde takip ediliyor

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