Doğayı asfalta tercih eden binlerce kişi

Ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan yaklaşık 4 bin katılımcı, "4x4 Dünyası Offroad Fest" bünyesinde bir araya gelecek. 14 – 15 – 16 Haziran tarihlerinde, Bolu Mudurnu Kocadüz Yaylası'nda 120 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek festivalin katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşayacak.

Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışması gerçekleşecek. Test sürüşleri, sohbetler ve farklı aktivitelerle zenginleşecek festival kapsamında ayrıca 15 Haziran akşamı doğanın eşsiz ambiyansında Eda Baba akustik konser verecek.

Festivale sponsorluk desteği veren kurum ve kuruluşlar, TOSFED, Mudurnu Kaymakamlığı ve Mudurnu Belediyesi, Offroad camiasının Bolu ve Mudurnu'dan yer alan kulüp yapılanmaları BOLOFF ve Mudurnu Offroad'ın yanı sıra, Can-Am, CF Moto, AVC 4x4 Offroad Aksesuar, Crawler Karavan, Yaman JP, Outroad Academy Turkey, Offroad Dükkanı, İlfer Offroad Custom Garage, Transanatolia ,4x4 Rescue Team, AO Smith, Aksa Jeneratör – Umay Elektromekanik, Warn Türkiye, Acıbadem Mobil, Cosy Wolf, La Marzocco ve Brown Swiss Burger&Coffee olarak sıralanıyor.

Otomotiv sektörünün dev markaları Dacia, Ford, Mitsubishi Motors, Nissan, Peugeot, Toyota, Volkswagen Ticari Araç, Honda, Safety Turkey, Castrol Power 1 ve Aygaz Otogaz da festivalin sponsorları arasında yer alıyor.

Festivalin organizasyonunu üstlenen 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yayınlar Koordinatörü Mehmet Erel, "4x4 Dünyası Offroad Fest"in kendi alanında bugüne dek gerçekleşmiş en büyük etkinliklerden biri olacağını dile getirdi ve şunları söyledi: "Doğayı seven, aileleri ve sevdikleriyle doğada olmaktan keyif alan, ortak bir kültürü, ortak bir tutkuyu paylaşan binlerce kişi, asfalttan çıkıp doğaya karışabilen her türlü araçla misafirimiz olacak. 120 bin metrekarelik bir alanda, heybetli ağaçların altında, göz alabildiğine uzanan çimenler üzerinde, etkinlikler, eğitimler, sohbetler, keyifli kahvaltı ve yemeklerle muhteşem anları paylaşacağız. Otomobil, karavan, motosiklet markalarımız ve onlara ilaveten, Offroad camiamızın pek çok ticari paydaşı da, stantlarıyla alana renk katacak. Okulların kapanmasına ve Babalar Gününe denk getirdiğimiz zamanlamamız, festivale katılımı artırıyor. 4 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz."

4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık tarafından düzenlenen festivale, organizasyon partneri olarak destek veren dsm group'un yanı sıra, Deneme Tahtası motosiklet partneri, PRactice Communication Management iletişim partneri ve Patavat da sosyal medya partneri olarak katkıda bulunuyor.

Kamp odaklı bir festival olarak düzenlenen "4x4 Dünyası Offroad Fest"in katılımcıları, festival alanında kurabilecekleri çadırlarda olduğu gibi, alana yakın mesafede yer alan ve tarihi konaklardan çevrilmiş bölge otellerinde de konaklayabilecekler. Katılımcılar festival alanında kurulacak halk pazarında günlük ihtiyaçlarını karşılarken ayrıca kurulacak stantlarda çadır, uyku tulumu ve kamp malzemeleri satın alabilecekler.

Festival kapsamında konser, eğitim ve atölye çalışmaları dışında düzenlenecek etkinlikler arasında, Baba-Çocuk ATV Gezisi, Bisiklet ve Trekking Rotaları, Rehberli Tarihi Mudurnu Gezisi, Test Sürüşleri yer alıyor. Bunların yanı sıra festival programı içerisinde, Halit Bolkan ile Sanayi Savaşları, Erkin Yeşil ile Türkiye'de Keşfedilmemiş Rotalar ve Kamp Yerleri, Transanatolia Hikayeleri başlıklarıyla tematik ve interaktif açık hava sohbetleri gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler