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Doğayla buluştular

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçsinde Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği sonbahar yürüyüşü ilgi gördü.

11.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:25Doğayla buluştular
'nın ilçsinde Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği sonbahar yürüyüşü ilgi gördü.

117 kişinin iştirak ettiği yürüyüş, havaların güzel olması sebebi ilgi gördü. Tabiat yürüyüşü için sabah erken saatlerde öğretmen evi önünden hareket edildi. Tırnova'ya varan kulüp orada vatandaşla buluşarak yaklaşık 30 kilometre yürüdü. 7'den 70'e doğaseverlerin gönüllerince bir gün geçirdiği yürüyüşe katılanlar sonbaharın bütün renklerini görme imkanı buldu. Akşam gün batımını ormanda seyreden vatandaşlar daha sonra tekrar buluşmak üzere ayrıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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