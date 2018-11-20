Doğduğu Gün Yapılan Ameliyatla Yeniden Yaşama Tutundu

Aren Bebek, tıpta "diyafram hernisi" adı verilen, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık ile dünyaya geldi. Yalnızca yüzde 50 yaşama şansı vardı. Bu doğumsal anomali nedeniyle doğduğu gün ameliyat edildi ve yenidoğan yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Yaşamsal fonksiyonları yoğun bakımdaki 4'üncü gününde düzelmeye başlayan ve solunum cihazından ayrılan bebek, sağlığına kavuştu ve hayata yeniden merhaba dedi.

Solunum sıkıntısının nedeni doğumsal anomali çıktı

Diyarbakır'da yaşayan Rıza ve Nergiz Özdemir Çifti, ikinci kez anne-baba olmak için büyük heyecan yaşıyordu. Doğumun olacağı gün hastaneye gelen çift, dünyaya gelen bebeklerinin solunum sıkıntısı yaşadığını duyunca büyük şok yaşadı.

Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlusu Dr. Mehmet Emin Günel tarafından acilen yenidoğan yoğun bakıma alınan bebeğin ilk müdahalesinin ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı'nın kontrolünde tetkikler yapıldı. Solunum sıkıntısının, doğumsal bir anomali olan diyafram hernisi nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi. Aren'in göğüs ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık vardı.

Acilen ameliyata alındı

Bu tür sorunla dünyaya gelen bebeklerin yüzde 50 yaşama şansı olduğu ve acilen ameliyata alınması gerektiği bilgisini alan Özdemir çifti, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alabilmek için ameliyatı kabul etti. Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyon 4 saat sürdü ve sonrasında yeniden yoğun bakım süreci başladı.

Ameliyattan sonra tekrar yoğun bakıma alındı

Aren bebeğin sol göğüs boşluğunun tamamen bağırsaklarla dolu olduğu ve sol akciğerinin hiç gelişemediğinin görüldüğü tablo ile ameliyat sonrası süreç hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, "Beş binde bir hastada görülen bu doğumsal anomali ile dünyaya gelen Aren bebeğin göğüs boşluğunu dolduran tüm ince ve kalın bağırsakları, başarılı bir ameliyat ile karın içine alarak, diyafram kasındaki yırtığı tamir ettik. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecimiz ile takibine devam ettik" dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel de "Makineye bağlı olarak yoğun bakımda tedavisini gerçekleştirdiğimiz Aren bebeğin kontrol filmlerinde sol akciğerinin, cerrahi sonrasında çok iyi bir şekilde açıldığını gördük. Kan gazı değerlerinin de normal değerlere gelmesi üzerine 4'üncü günde hastamızı solunum makinasından ayırdık. Tedavisi tamamlanan ve tamamen anne sütü ile beslenir hale gelen Aren bebeği 7'inci günde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız büyük şok mutlulukla sonuçlandı

Bebeklerini yeniden mutluluk ile kucağına alan Rıza ve Nergiz Özdemir Çifti de, "Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Yoğun bakım tedavisinin 7'inci gününde ona sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan hocalarımıza minnettarız" diye konuştu.