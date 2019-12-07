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"Doğduğu Günde Zeki Müren'den Şarkılar" konseri

Bursa'da, merhum sanatçı Zeki Müren'in anısına verilen "Doğduğu Günde Zeki Müren'den Şarkılar" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

07.12.2019 02:37 | Son Güncelleme: 07.12.2019 02:39
'da, merhum sanatçı Zeki Müren'in anısına verilen "Doğduğu Günde Zeki Müren'den Şarkılar" konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Şef Salih Taşkın yönetti.
Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler, konserde Türk sanat müziğinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin ikinci bölümünde sahne alan şarkıcı Umut Akyürek, Zeki Müren'in unutulmayan eserlerini Bursalı müzikseverlerle birlikte söyledi.
Gecenin sonunda Akyürek ve Türk Sanat Müziği Bölümü solistleri, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Zeki Müren, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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